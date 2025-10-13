“Pressioni? Mi gaso ancora di più”: la caviglia di Kean apre due strade a Piccoli

Il problema alla caviglia di Moise Kean potrebbe dare una grande chance a Roberto Piccoli: sarà lui il titolare a Milano?

Matteo Bardelli Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 17:56)

Con lo stop in Nazionale di Moise Kean, c'è un altro viola che potrebbe avere una grande occasione, sia con l'Italia che nella Fiorentina. Si tratta dell'attaccante arrivato a Firenze questa estate, da Cagliari, per una cifra molto importante: Roberto Piccoli. Il calciatore è stato convocato all'ultimo secondo in azzurro e anche se nella prima gara è finito in tribuna, adesso potrebbe avere un'occasione importantissima nella gara di Udine contro Israele (e magari esordire), anche se nelle gerarchie dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Pio Esposito.

Oltre a ciò, ovviamente Piccoli potrebbe prendersi sulle spalle la maglia della Fiorentina in vista della ripresa del campionato, nella gara a San Siro contro il Milan di domenica. Situazione che, a sua detta, potrebbe ampiamente rispecchiare il discorso sulle pressioni fatto dopo la gara di Conference League: "Cerco di far parlare il campo, parlo con i miei compagni sui movimenti da fare. Mi piace avere la pressione, mi gaso ancora di più". Tutto dipenderà dalle condizioni di Moise Kean, che questo pomeriggio ha lasciato il ritiro azzurro per fare rientro al Viola Park.

L'idea tattica — Stefano Pioli ha già iniziato a pensare alle possibili soluzioni per la gara contro il suo passato, perché i tempi di recupero del bomber viola restano incerti e la decisione finale verrà presa solo dopo un confronto nei prossimi giorni con lo staff medico. L'idea basilare sarebbe quella di dare seguito al 3-4-2-1 visto nelle ultime partite, con un'unica punta, sostenuta da Gudmundsson e uno tra Fazzini e Ndour. Proprio per questo, Piccoli potrebbe avere la sua occasione, essendo in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Dzeko.

Occasione per Piccoli — L'ex Cagliari si è sbloccato con la maglia della Fiorentina, andando a segno nella prima gara della League Phase di Conference League contro il Sigma Olomouc, ma è ancora a secco in Serie A. La sua prestazione in Europa è stata convincente, giocando da unica punta. E questo ha portato a capire come, anche lui, preferisca avere piena libertà in avanti, senza farti pestare i piedi da alcun compagno di reparto. Infatti, per caratteristiche, lui e Kean sono due calciatori molto simili, in grado si sfruttare bene gli spazi e nel non dare dei veri e propri punti di riferimento ai rispettivi avversari.

Contro il Sigma, Piccoli ha attaccato continuamente la profondità, finendo tante volte in fuorigioco. Ma è quello il momento che gli viene chiesto: galleggiare sulla linea e, in caso di partenza giusta, finire a tu per tu con il portiere avversario. La rete segnata nasce proprio da quel tipo di movimento. Inoltre, ha una grande fisicità, cosa che lo favorirebbe molto nella protezione palla spalle alla porta, dettaglio su cui però deve lavorare ancora, a differenza di Kean. Dunque, si dovrà attendere almeno giovedì, giorno in cui Piccoli farà ritorno al Viola Park, per capire le intenzioni di Pioli per la gara contro il Milan. Anche se, la vera speranza, è che Moise Kean possa esserci, anche solo per un tempo.