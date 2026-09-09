Giuseppe e Caterina con Ferrari per sostenere la squadra allenata da Andreazzoli

Federico Targetti
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La Fiorentina Primavera si gioca la Supercoppa contro l'Atalanta all'Arena Civica di Milano: presenti, come potete vedere nella foto, il presidente Giuseppe Commisso con la madre e vicepresidente Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari, con la speranza di alzare al cielo alla fine della partita il primo trofeo della stagione.

Commisso catherine giuseppe Ferrari
Commisso catherine giuseppe Ferrari

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