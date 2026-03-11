Fiorentina, nuova aggiunta in lista UEFA: ecco il 10 della Primavera

Nuova aggiunta in lista UEFA per la Fiorentina, questa volta però nella B, dedicata ai giovani. Infatti, dopo il cambio Christensen-Lezzerini, Paolo Vanoli da domani si porterà con sé per le gare europee anche il giovane talento classe 2006 e numero 10 della Primavera viola, Giorgio Puzzoli (la nostra vecchia intervista in esclusiva). Per lui, in questa stagione con Galloppa, tra campionato, Coppa Primavera e Youth League, 23 presenze, 5 gol e 2 assist.