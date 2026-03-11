Nuova aggiunta in lista UEFA per la Fiorentina, questa volta però nella B, dedicata ai giovani. Infatti, dopo il cambio Christensen-Lezzerini, Paolo Vanoli da domani si porterà con sé per le gare europee anche il giovane talento classe 2006 e numero 10 della Primavera viola, Giorgio Puzzoli (la nostra vecchia intervista in esclusiva). Per lui, in questa stagione con Galloppa, tra campionato, Coppa Primavera e Youth League, 23 presenze, 5 gol e 2 assist.
Fiorentina, nuova aggiunta in lista UEFA: ecco il 10 della Primavera
Nuovo volto in prima squadra della Fiorentina in vista della gara di domani in Conference League: aggiunto alla lista il 10 della Primavera
Puzzoli infatti è tra i giovani aggregati durante l'allenamento di rifinitura di oggi al Viola Park, insieme al solito Balbo, Keita, Trapani, Braschi, Bonanno, Montenegro, Sadotti e il portiere U18 Magalotti.
