Seduta di allenamento particolare quella di domani mattina al Rocco B. Commisso Viola Park. Come appreso dalla nostra redazione, ci sarà un'assenza di peso: David De Gea non prenderà parte alla sessione di lavoro con il resto dei compagni.
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De Gea salterà l’allenamento di domani: ecco il motivo
Fiorentina, domani De Gea non ci sarà: il portiere spagnolo salterà l'allenamento al Viola Park. Il motivo
Niente allarme infortuni, però. Il portiere spagnolo ha infatti ricevuto un permesso concordato con la società violaper far fronte ad alcuni motivi familiari. Resta da capire se il numero uno spagnolo rientrerà già per la seduta successiva o se godrà di qualche ora in più di libertà, ma la sua presenza per i prossimi impegni ufficiali non sembra al momento in dubbio.
Ricordiamo che anche il 4 marzo David De Gea saltò l'allenamento in vista della gara casalinga col Parma per alcuni motivi familiari
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