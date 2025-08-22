Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta”

Il telecronista e opinionista tv, Massimo Callegari , sul sito Calciomercato.com, ha disegnato la sua griglia di partenza, che cambierà con la chiusura del mercato, del campionato 2025/2026. La nuova Serie A inizierà domani alle 18:30, ma non vedrà di scena la Fiorentina , impegnata a Cagliari domenica.

Il giornalista ha messo in prima fila il Napoli, candidata al secondo Scudetto consecutivo, il Milan che dovrò riscattare una stagione fallimentare, grazie anche all'assenza delle coppe e alla bravura del proprio tecnico. Poi l'Inter di Chivu, piena di incognite ed enigmi da risolvere e infine la Juventus, che parte con poche aspettative e un mercato mai veramente decollato.