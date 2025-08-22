Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta”

news viola

Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta”

Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta” - immagine 1
Massimo Callegari crede nella Fiorentina e la posiziona appena sotto le principali candidate alla lotta Scudetto
Redazione VN

Il telecronista e opinionista tv, Massimo Callegari, sul sito Calciomercato.com, ha disegnato la sua griglia di partenza, che cambierà con la chiusura del mercato, del campionato 2025/2026. La nuova Serie A inizierà domani alle 18:30, ma non vedrà di scena la Fiorentina, impegnata a Cagliari domenica.

Il giornalista ha messo in prima fila il Napoli, candidata al secondo Scudetto consecutivo, il Milan che dovrò riscattare una stagione fallimentare, grazie anche all'assenza delle coppe e alla bravura del proprio tecnico. Poi l'Inter di Chivu, piena di incognite ed enigmi da risolvere e infine la Juventus, che parte con poche aspettative e un mercato mai veramente decollato.

Callegari ha poi parlato della seconda fila della nuova Serie A, mettendo la Fiorentina addirittura appena sotto le candidate alla vittoria dello Scudetto, con Lazio, Roma e Como ad inseguire. Ecco le sue considerazioni sulla squadra viola:

Il ritorno in Italia di Pioli e Dzeko, la permanenza di Kean e Comuzzo, le ambizioni di rilancio di Gudmundsson e Fagioli, l’acquisto (non a prezzo di saldo) di Piccoli: la Fiorentina ha quasi tutto per puntare all’Europa che conta.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA