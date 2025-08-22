Il telecronista e opinionista tv, Massimo Callegari, sul sito Calciomercato.com, ha disegnato la sua griglia di partenza, che cambierà con la chiusura del mercato, del campionato 2025/2026. La nuova Serie A inizierà domani alle 18:30, ma non vedrà di scena la Fiorentina, impegnata a Cagliari domenica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta”
news viola
Callegari crede nella Fiorentina: “Ha tutto per puntare all’Europa che conta”
Massimo Callegari crede nella Fiorentina e la posiziona appena sotto le principali candidate alla lotta Scudetto
Il giornalista ha messo in prima fila il Napoli, candidata al secondo Scudetto consecutivo, il Milan che dovrò riscattare una stagione fallimentare, grazie anche all'assenza delle coppe e alla bravura del proprio tecnico. Poi l'Inter di Chivu, piena di incognite ed enigmi da risolvere e infine la Juventus, che parte con poche aspettative e un mercato mai veramente decollato.
Callegari ha poi parlato della seconda fila della nuova Serie A, mettendo la Fiorentina addirittura appena sotto le candidate alla vittoria dello Scudetto, con Lazio, Roma e Como ad inseguire. Ecco le sue considerazioni sulla squadra viola:
Il ritorno in Italia di Pioli e Dzeko, la permanenza di Kean e Comuzzo, le ambizioni di rilancio di Gudmundsson e Fagioli, l’acquisto (non a prezzo di saldo) di Piccoli: la Fiorentina ha quasi tutto per puntare all’Europa che conta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA