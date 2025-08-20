Stramaccioni: “Pioli una certezza. Questa Fiorentina è davvero interessante”

L'ex allenatore dell'Inter dice la sua sulla Fiorentina di Pioli

Redazione VN 20 agosto - 10:24

La Gazzetta dello Sport, per presentare l'inizio del nuovo Campionato, ha intervistato Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore di Inter e Udinese ha detto la sua anche sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

E se guarda un po' più in là? Immagino un campionato bellissimo, equilibrato, per questo non vedo l'ora che inizi. Napoli ed Inter, a mio avviso, partono davanti a tutti e soprattutto alla pari. Il Napoli è fortissimo e mi piace, ma leggo troppo pessimismo intorno ai nerazzurri. lo penso che inizieranno spalla a spalla, anche perché una stagione con la Champions da giocare per entrambe è molto diversa da quella passata, dove Conte e i suoi potevano concentrarsi solo ed esclusivamente sullo scudetto. Per Juventus, Milan e Roma, invece, aspetto di vedere le squadre complete. L'Atalanta è attesa da una sfida tosta: non sarà facile restare tra le prime tre. Bologna, Fiorentina e Lazio completano la griglia

Ha parlato di tre big da completare. E allora, allargando.il discorso a tutta la Serie A, chi si è mosso meglio sul mercato finora?

Guardi, non ricordo una stagione con così tante squadre incomplete alla vigilia della prima giornata. Analizzando le rose attuali, vedo il Napoli su tutte. Si è mosso bene e con tempi giusti, mentre penso che Inter, Juventus, Milan e Roma debbano ancora rifinire il loro mercato. Mi è piaciuto il mercato del Bologna ed è davvero interessante la Fiorentina di Pioli. Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri senza Coppe lavorerà forte. Ottimo il colpo Simeone al Torino. E che bello il Como di Fabregas...

Il mercato ha portato in A grandi stelle in là con gli anni come Modric, De Bruyne e Dzeko: che ne pensa?

Sono campioni che sicuramente daranno il loro contributo. Professionisti incredibili che stanno bene fisicamente e mentalmente non mollano un centimetro. Parliamo di tre vincenti, che arrivano da stagioni da protagonisti e tutti e tre sono arrivati in squadre che hanno bisogno delle loro qualità, dal l' o da subentrati. Faranno benissimo

Questa è stata anche l'estate dei cambi in panchina nella parte alta della classifica: Chivu, Allegri, Gasp, Juric, Pioli, Sarri... Da chi si aspetta un cambio di marcia immediato e chi invece avrà bisogno di più tempo?

Chivu, con intelligenza, ha cambiato pochissimo tatticamente, mi aspetto una partenza forte con la doppia gara a San Siro, tra Torino e Udinese. Fondamentale iniziare bene e riportare subito entusiasmo nell'ambiente. Juve e Milan da precampionato mi sembrano toste e quadrate, anche se entrambe aspettano la punta. Compito non facile per Juric, mentre Gasperini per volare va assolutamente assecondato sul mercato. Sarri e Pioli sono due sicurezze. Due allenatori che stimo tanto.