Stefano Pioli a 360 gradi a poche ore dall'inizio ufficiale della stagione 2025-26. Repubblica ha intervistato il nuovo allenatore della Fiorentina, emozionato - dice - di essere tornato in Serie A "perché ho deciso con il cuore". Aggiunge:
Pioli: “Grazie Commisso, hai tenuto quelli forti. Gruppo? Ecco cosa pretendo”
L'intervista a Pioli a poche ore dall'inizio ufficiale della stagione 2025-26
"Sento di essere al posto giusto nel momento ideale della carriera per caricarmi tutti i pesi sulle spalle. Al presidente Commisso ripeto spesso che la Fiorentina ha investito su di me, ma che anche io ho investito sulla Fiorentina. Più di prima chiedo ai giocatori un atteggiamento mentale giusto perché per tagliare traguardi prestigiosi conta più l’attitudine della qualità. Non mi interessa se i calciatori vanno a mangiare la pizza insieme, ma pretendo che in campo facciano quello che gli chiedo. Qui però ho trovato un gruppo sano, quindi partiamo avvantaggiati".
Alla domanda se gli sta piacendo la nuova Fiorentina,Pioli risponde:
"Sì, ringrazio Commisso perché ha trattenuto giocatori forti e persone di spessore come Kean, De Gea, Gudmundsson, Fagioli e Gosens. È la base su cui costruiremo il progetto nei prossimi due anni".
