Allegri: “Napoli favorito, ma Scudetto aperto a otto squadre, Fiorentina compresa”

Alla vigilia della sfida tra Milan e Cremonese, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e condividere le sue riflessioni sulla nuova Serie A. Il tecnico rossonero, tornato sulla panchina del Milan, ha risposto anche a una domanda sui favoriti per lo Scudetto.
Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla lotta scudetto: “Napoli favorito per lo Scudetto, ma anche Inter, Roma e altre 5 in corsa"
Favoriti o non favoriti… In genere, la squadra favorita è quella che ha vinto il campionato precedente, quindi il Napoli. Ma ci sono anche l’Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio… Direi che sono almeno otto le squadre che possono ambire al titolo.
