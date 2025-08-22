Cagliari-Fiorentina, domenica ore 18:30: dove vederla in TV e in streaming

Dopo la convincente e robusta vittoria in Conference League col Polissya, la Fiorentina di Stefano Pioli sarà di scena a Cagliari per la prima sfida della propria Serie A 2025/2026. Alle 18:30 di domenica la squadra viola inizierà il campionato e la caccia alle posizioni europee che contano. Sarà l'esordio, in Seria A, anche per Pisacane, nuovo tecnico dei rossoblù, salito in prima squadra dopo aver allenato la Primavera del Cagliari negli anni passati. Sfida particolare, anche per gli incroci di mercato, visto che in queste ore si sta perfezionando il passaggio di Roberto Piccoli in viola. . Ecco i migliori modi di seguire la partita, in TV, in streaming e in radio.