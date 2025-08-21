Da Cagliari: “Pisacane recupera un difensore. Ancora a parte Pavoletti”

Il Cagliari recupera un difensore in vista della prima giornata di campionato contro la Fiorentina

Stasera la Fiorentina sarà occupata nell'andata dei playoff di Conference League contro il Polissya. Ma domenica avrà inizio anche il campionato con la squadra di mister Pioli che sarà impegnata nella trasferta di Cagliari.

Secondo quanto riporta Cagliarinews24.com il tecnico Pisacane e il suo staff hanno guidato la squadra in una sessione di allenamento mattutina dalla quale sono filtrano notizie sulle condizioni di alcuni giocatori. Sebastiano Luperto, difensore rossoblù, si è allenato regolarmente con il gruppo. Pisacane potrà dunque contare su un elemento fondamentale per la gara contro la Fiorentina.

L'attaccante Leonardo Pavoletti non è ancora al 100% della forma fisica e per questo ha svolto un lavoro personalizzato.