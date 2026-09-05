Pedro Goncalves è stato uno dei giocatori simbolo dello Sporting CP nelle ultime stagioni. Sotto la gestione Amorim sono arrivati titoli su titoli. L'attuale tecnico del club, Rui Borges, ha voluto salutarlo in conferenza stampa:

"Innanzitutto, auguro a Pedro e Daniel Bragança tutto il meglio. Indipendentemente da tutto, sono due grandi giocatori che avranno sicuramente successo, per tutto ciò che sono come atleti e come persone. Due giocatori che hanno segnato un'epoca e che segneranno la storia dello Sporting. Daniel sarà in futuro un esempio per il settore giovanile dello Sporting, qualcuno a cui tutti guarderanno con ammirazione per la sua tenacia, oltre che per le sue qualità tecniche e individuali, che sono ben al di sopra della media. Pedro ha segnato un'epoca allo Sporting, ha segnato un'epoca nel calcio portoghese per tutto ciò di cui era capace, per i suoi numeri. Sono due grandi giocatori che rimarranno nella storia dello Sporting e ai quali auguriamo il meglio."