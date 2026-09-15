Dragusin a Venezia si è ritrovato. Un nuovo inizio, dopo 3 partite al di sotto delle potenzialità

Redazione VN
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Dopo un inizio di stagione da dimenticare, Radu Dragusin ha alzato il suo livello nella vittoria di Venezia. Vanoli si augura che sia un re-start per l'ex Tottenham. L'agente del ragazzo, Florin Menea, ha parlato così a Digitsport.ro:

"A Venezia, secondo me Radu ha giocato una buona partita, solida. Non ero preoccupato, sapevo che prima o poi sarebbe tornato ai suoi livelli abituali. È un giocatore dominante, è così che si esprime in campo, ma ha avuto un lungo periodo di inattività ed è stato normale, in un certo senso"

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