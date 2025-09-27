T. Fazzini: “Firenze scelta giusta. Jacopo non è l’unico ad aver giocato in viola”

Il fratello di Jacopo Fazzini, Tommaso, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del proprio percorso sportivo. Le parole in merito al fratello:
È un ragazzo d’oro, e questo è soprattutto merito dei nostri genitori. Quand’era piccolo anche Jacopo faceva il memorial di beach soccer dove ho cominciato io. A calcio a 11 invece abbiamo giocato insieme i primi anni, quando io ne avevo 6-7 e lui era proprio agli inizi, siamo stati proprio al Capezzano finché non l’ha chiamato l’Empoli.
Riuscirà Jacopo ad affermarsi nella Fiorentina?—
Intanto glielo auguro, perché so quanto se lo merita. Secondo me andare a Firenze è stata la scelta giusta, per l’ambiente e per i tifosi. E sappiamo che nel calcio tutto può cambiare da una settimana all’altra: entrare bene in campo una volta può far svoltare una stagione.
La Viola era nel destino della vostra famiglia—
Siamo tutti tifosi della Fiorentina da sempre, me compreso, ma soprattutto qualche anno fa abbiamo scoperto che il nostro bisnonno materno (Mario Baldini, ndr) ha giocato la prima partita ufficiale nella storia della Fiorentina e ha pure segnato il primo gol della società. Hanno telefonato un giorno che eravamo a pranzo dalla nonna e ci hanno detto: finalmente vi abbiamo trovato!
