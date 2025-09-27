Gudmundsson si dà all’immobiliare: acquistato un appartamento anche a Roma

Secondo quanto scrive il portale mbl.is, il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson starebbe effettuando diverse operazioni immobiliari. Stando a quanto riporta il sito, infatti, Gudmundsson avrebbe acquistato una casa indipendente a Seltjarnarnes tramite la sua società Albert ehf, e recentemente anche un appartamento a Roma per circa mezzo miliardo di lire. L'appartamento si trova nel quartiere Garibaldi ed è in costruzione.