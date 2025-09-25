Spalletti sibillino: “Non forzo nulla, ma so che qualcosa potrà arrivare”

Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale Italiana, è tornato a parlare del suo futuro. Ecco le sue parole a margine del festival "Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo” ad Arezzo, riportate da TMW:
Non saprei, mi considero una persona molto fortunata, sia per il percorso nel calcio che per le squadre che ho avuto l’occasione di allenare. Sono certo che qualcosa potrà arrivare, ma non cerco di forzare le situazioni né di andare a cercarle: deve accadere tutto in modo naturale.
