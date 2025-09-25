Robin Gosens, terzino della Fiorentina, è un punto fermo non che leader della squadra di Stefano Pioli. Intanto, nel Podcast Copa Ts ha spiegato la sua strada dopo il calcio giocato:
Gosens svela: “Ecco cosa vorrò fare quando smetterò di giocare a calcio”
Gosens e la vita oltre il calcio
Ho le idee abbastanza chiare di quello che farò dopo il ritiro: partirò dai miei studi, poi magari ci aggiungerò un master in psicologia dello sport, e a quel punto mi piacerebbe aprire un piccolo studio e poter offrire consulenze individuali ai calciatori
