Piccoli firma il terzo gol consecutivo, Kean trova la prima rete estiva: Repubblica esalta i due centravanti della Fiorentina.
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La risposta migliore alle voci di mercato arriva dal campo. Secondo la Repubblica, la Fiorentina può sorridere soprattutto per il rendimento dei suoi attaccanti dopo il 2-2 contro il Real Madrid.
Roberto Piccoli continua il suo momento d'oro: il centravanti viola ha trovato il gol per la terza partita consecutiva, confermando un feeling con la porta che cresce di amichevole in amichevole. L'ex Parma ha sfruttato al meglio il primo vero pallone giocabile ricevuto, riaprendo una gara che sembrava ormai compromessa.
Ancora più significativo il timbro di Moise Kean. Entrato nella ripresa, l'attaccante ha impiegato pochissimo per lasciare il segno, trovando il definitivo 2-2 con un preciso colpo di testa su assist di Nicolò Fagioli. Una rete che arriva mentre continuano le indiscrezioni di mercato, con il Como pronto a presentare un'offerta per il numero 20 viola.
Per la Repubblica, i gol di Piccoli e Kean rappresentano un segnale importante per Fabio Grosso, che può contare su un reparto offensivo già in buone condizioni in vista dell'inizio della stagione.
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