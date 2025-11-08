Viola Vanoli, CorFio: “Le difficoltà lo caricano. Ha il fuoco dentro”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riprende con dovizia di particolari l'avvento di Vanoli in casa Fiorentina, con diversi riferimenti interessanti al suo primo giorno. Un allenatore sanguigno e pronto a fare di questa situazione uno stimolo, tanto che ha deciso di accettare la chiamata col fuoco dentro e una grande voglia di rivincita.
Vanoli, CorFio: "Le difficoltà lo caricano. Ha il fuoco dentro"
Paolo Vanoli ha il fuoco dentro. E ha accettato la chiamata della Fiorentina con una grandissima voglia di riscatto in panchina.
Difficile immaginare un contesto di lavoro più complesso di questo. Eppure, quando ha ricevuto la chiamata, il nuovo mister non ha avuto dubbi. Anzi. Chi lo conosce assicura che viva tutta questa montagna da scalare senza reti come una carica ulteriore. Dopo la chiusura col Torino, difatti, ha dentro una fiamma che brucia, ha voglia di dimostrare tutto il suo valore e considera questa occasione ideale per farlo.
