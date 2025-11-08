Da ieri Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina (LE SUE PRIME PAROLE). Lo aspetta un lavoro duro, a partire dalla preparazione. Come scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport, se l'umore del gruppo è quello che è dopo la sconfitta col Mainz in Conference League, la condizione fisica non è che sia migliore. E qui qualche velato appunto alla preparazione fatta e al non eccessivo lavoro svolto da Stefano Pioli è arrivato. Lo dimostrano anche del nuovo ds Roberto Goretti: "Abbiamo bisogno di allenarci molto".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Condizione fisica tutt’altro che al top. I probabili 11 col Genoa”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Condizione fisica tutt’altro che al top. I probabili 11 col Genoa”
Vanoli è chiamato a risollevare la Fiorentina non solo sul piano della classifica e del gioco, ma anche su quello della condizione atletica
CHI CONTRO IL GENOA?—
La Rosea ipotizza anche la probabile formazione per la gara contro il Genoa del nuovo allenatore Daniele De Rossi (ma l'ex Roma è squalificato). In difesa Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, Dodò e Fortini sono i candidati a presidiare le corse esterne, mentre in mezzo tornerà dall'inizio Mandragora con Nicolussi Caviglia a gestire al centro della mediana e uno tra Sohm, Ndour e Fagioli a giocarsi l'altro posto a disposizione. In attacco Kean affiancato Gudmundsson o Dzeko.
© RIPRODUZIONE RISERVATA