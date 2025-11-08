Viola News
La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Condizione fisica tutt’altro che al top. I probabili 11 col Genoa”

Vanoli
Vanoli è chiamato a risollevare la Fiorentina non solo sul piano della classifica e del gioco, ma anche su quello della condizione atletica
Redazione VN

Da ieri Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina (LE SUE PRIME PAROLE). Lo aspetta un lavoro duro, a partire dalla preparazione. Come scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport, se l'umore del gruppo è quello che è dopo la sconfitta col Mainz in Conference League, la condizione fisica non è che sia migliore. E qui qualche velato appunto alla preparazione fatta e al non eccessivo lavoro svolto da Stefano Pioli è arrivato. Lo dimostrano anche del nuovo ds Roberto Goretti: "Abbiamo bisogno di allenarci molto".

CHI CONTRO IL GENOA?

—  

La Rosea ipotizza anche la probabile formazione per la gara contro il Genoa del nuovo allenatore Daniele De Rossi (ma l'ex Roma è squalificato). In difesa Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, Dodò e Fortini sono i candidati a presidiare le corse esterne, mentre in mezzo tornerà dall'inizio Mandragora con Nicolussi Caviglia a gestire al centro della mediana e uno tra Sohm, Ndour e Fagioli a giocarsi l'altro posto a disposizione. In attacco Kean affiancato Gudmundsson o Dzeko.

