Gazzetta: “Condizione fisica tutt’altro che al top. I probabili 11 col Genoa”

Da ieri Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina (LE SUE PRIME PAROLE). Lo aspetta un lavoro duro, a partire dalla preparazione. Come scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport, se l'umore del gruppo è quello che è dopo la sconfitta col Mainz in Conference League, la condizione fisica non è che sia migliore. E qui qualche velato appunto alla preparazione fatta e al non eccessivo lavoro svolto da Stefano Pioli è arrivato. Lo dimostrano anche del nuovo ds Roberto Goretti: "Abbiamo bisogno di allenarci molto".