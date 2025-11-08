Qui Genoa: De Rossi intenzionato a confermare il 3-5-2

Nuovo allenatore per la Fiorentina, Paolo Vanoli, ma anche per il Genoa, Daniele De Rossi. L'ex Roma, tuttavia, sarà squalificato per la gara di domani pomeriggio contro la squadra viola allo stadio "L. Ferraris. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico rossoblù è intenzionato a mantenere, almeno inizialmente, il 3-5-2 provato per la prima volta dai due tecnici ad interim, Murgita e Criscito, nella trasferta di lunedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Anche la formazione dovrebbe essere confermata, anche se non è ancora non è stato deciso chi dovrà sostituire lo squalificato Malinovskyi. In mezzo al campo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Masini, con la conferma di Norton-Cuffy esterno offensivo a destra e sulla fascia opposta Martin. Thorsby farà la mezzala.