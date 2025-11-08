3-5-2, possesso e verticalità. A Firenze approda il “vanolismo”

Paolo Vanoli è pronto a ripartire dal 3-5-2 con concetti piuttosto semplici: chiederà verticalità e gioco palleggiato, oltre ai gol.

Paolo Vanoli è pronto a calarsi nel mondo viola, con i suoi dettami e il suo credo tattico. La Nazione prova ad interpretare il suo stile di gioco e il suo modulo adattati alla Fiorentina. Forza fisica sì, ma anche idee e identità definite. A Torino ci riuscì in fretta, mentre ora subentrando dovrà innanzitutto cancellare scorie e paure, dando un assetto di squadra.