3-5-2, possesso e verticalità. A Firenze approda il “vanolismo”

Paolo Vanoli è pronto a calarsi nel mondo viola, con i suoi dettami e il suo credo tattico. La Nazione prova ad interpretare il suo stile di gioco e il suo modulo adattati alla Fiorentina. Forza fisica sì, ma anche idee e identità definite. A Torino ci riuscì in fretta, mentre ora subentrando dovrà innanzitutto cancellare scorie e paure, dando un assetto di squadra.
Secondo il quotidiano, Vanoli ripartirà dal 3-5-2 (unico schema per cui la squadra è costruita), ma con un attacco diretto e una manovra palleggiata. Maggior gioco corale, palloni puliti dal centrocampo, cui si chiede un calcio di maggior possesso. Fagioli ha bisogno di maggiori stimoli a supporto delle punte, Kean e Gudmundsson dovranno essere più "cattivi" davanti. Si riparte da concetti chiari e semplici per svoltare. Nel campetto del quotidiano si riparte così:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (Comuzzo), Marì, Ranieri (Viti); Dodo (Fortini), Mandragora (Sohm), Nicolussi Caviglia, Fagioli (Ndour), Gosens (Parisi); Gudmundsson (Fazzini), Kean (Piccoli/Dzeko).
