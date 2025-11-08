Priorità: ritrovare Kean e i suoi gol. Da qui passa la risalita

Il primo importante compito di Vanoli sarà quello di ritrovare al meglio Moise Kean e i suoi gol. Qualcosa che sta mancando alla Fiorentina.

Sono tanti i compiti che Paolo Vanoli si ritrova a dover svolgere per salvare questa Fiorentina. Ma secondo il Corriere dello Sport ce n'è uno immediatamente importante e di primaria importanza: recuperare i gol di Moise Kean. L'anno scorso, a questo punto del campionato, aveva segnato 4 gol contro i 2 di ora. Non una grande differenza, ma nel mese di novembre della stagione passata l'attaccante svoltò la sua annata siglando 5 reti in 3 gare segnando proprio per cominciare al Torino di... Vanoli.

Moise dove sei? — Il primo punto fermo è ripartire dal novembre attuale, visto che il calendario ha già portato in dote il pessimo 0-1 contro il Lecce senza squilli. Ma ora può essere davvero un nuovo inizio. Recuperare al meglio la punta è una delle priorità, visto che molto della risalita dipende dalle qualità del centravanti. Kean è spento, fa fatica a inquadrare la porta con naturalezza e sbaglia pure gol facili. L'essere "abituati bene" dall'anno scorso, poi, fa ulteriormente la differenza. Ora servirà riabilitarlo giocando per lui, garantendo palloni e sostegno. Sbloccare Kean per sbloccare la Fiorentina.