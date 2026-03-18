Vanoli e il turnover, CorFio: “Occhio alla doppia sorpresa di formazione”

Dopo la vittoria di Cremona, la Fiorentina è chiamata a cambiare subito focus e a rituffarsi nella Conference League, ormai un appuntamento abituale della stagione. Il successo recente e una classifica più serena potrebbero aiutare a vivere l’impegno europeo non come un peso, ma come un’opportunità. Tuttavia, tra la sfida col Rakow e il difficile match di campionato contro l’Inter, la gestione delle energie diventa cruciale, anche a causa dei viaggi ravvicinati e della fatica accumulata.