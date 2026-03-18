Dopo la vittoria di Cremona, la Fiorentina è chiamata a cambiare subito focus e a rituffarsi nella Conference League, ormai un appuntamento abituale della stagione. Il successo recente e una classifica più serena potrebbero aiutare a vivere l’impegno europeo non come un peso, ma come un’opportunità. Tuttavia, tra la sfida col Rakow e il difficile match di campionato contro l’Inter, la gestione delle energie diventa cruciale, anche a causa dei viaggi ravvicinati e della fatica accumulata.
Corriere Fiorentino
Vanoli e il turnover, CorFio: “Occhio alla doppia sorpresa di formazione”
Le condizioni fisiche di alcuni giocatori influenzano le scelte: Gosens, dopo un trauma toracico, resterà probabilmente a riposo, mentre Parisi potrebbe essere alternato con il giovane Balbo. In attacco, Kean non è ancora pronto per partire titolare e dovrebbe entrare a gara in corso, con Piccoli favorito per iniziare, anche se non si esclude una sorpresa come Braschi. L’obiettivo è avere Kean al meglio per la sfida di campionato e per attirare l’attenzione del ct Gattuso.
Vanoli punterà su un ampio turnover, schierando diversi giocatori meno impiegati per far rifiatare i titolari, pur mantenendo un equilibrio necessario per competere. Alcuni elementi chiave, come Mandragora e un difensore tra Pongracic e Ranieri, potrebbero comunque essere chiamati agli straordinari per mancanza di alternative. L’obiettivo resta chiaro: qualificarsi al turno successivo cercando di evitare sforzi extra che possano complicare ulteriormente la gestione fisica della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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