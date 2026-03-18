CorSport: “Così la Fiorentina si salverà. Ma guai ad abbassare la guardia!”

L'avvertimento del Corriere dello Sport

Redazione VN 18 marzo - 06:47

La possibile salvezza della Fiorentina ha preso forma in un periodo ben preciso: tra la 25ª e la 29ª giornata. In queste cinque partite i viola hanno conquistato 10 punti, recuperando terreno decisivo sulle dirette concorrenti. Un cambio di passo netto rispetto al girone d’andata, chiuso con una media da retrocessione, e che nel ritorno si è trasformato in un rendimento da salvezza, dando finalmente concretezza a un obiettivo che fino a poco prima sembrava lontano.

Il percorso però non è stato lineare: tra “schiaffi e carezze”, la squadra ha alternato prestazioni positive a crolli improvvisi, come il pesante ko di Udine. Nonostante le difficoltà, la Fiorentina ha mostrato capacità di reagire, adattarsi e crescere, trovando equilibrio proprio attraverso errori e sofferenza. Questo processo ha portato a risultati chiave, dalla vittoria con il Como fino al netto successo sulla Cremonese, passando per gare complicate che hanno comunque contribuito alla maturazione del gruppo.

Nel confronto diretto con le altre squadre in lotta per non retrocedere, i viola hanno fatto un balzo significativo, guadagnando più punti di quasi tutte le rivali. Solo il Genoa ha tenuto un ritmo simile, mentre le altre sono rimaste indietro. La classifica, ora, sorride di più e il quint’ultimo posto rappresenta un grande passo avanti rispetto al recente passato, anche se la salvezza non è ancora matematicamente conquistata. La Fiorentina, però, è decisamente più vicina all’obiettivo rispetto a poche settimane fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.