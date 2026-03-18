Nazione: “Salvezza? Fiorentina, non sei fuori pericolo, ma per ora va bene così”

La Nazione analizza i punti fatti da Vanoli

Redazione VN 18 marzo - 06:51

La vittoria di Cremona segna per la Fiorentina il passaggio dalla paura alla speranza: non solo tre punti, ma il simbolo di una squadra che ha cambiato direzione sotto la guida di Vanoli. Quando il tecnico è arrivato all’11ª giornata al posto di Pioli, i viola erano ultimi con appena 4 punti e una media disastrosa. Da lì è iniziata una risalita costante che, in 19 partite, ha portato 24 punti e una media da piena lotta salvezza.

Pur senza numeri da alta classifica, il rendimento della Fiorentina è diventato competitivo: mantenendo questa media per tutta la stagione, la squadra sarebbe oggi a metà classifica. Il successo contro la Cremonese ha permesso inoltre di lasciare finalmente alle spalle quattro avversarie, dando peso concreto alla rimonta partita dall’ultimo posto. Il recupero sulle dirette rivali è stato significativo, con diversi punti rosicchiati a squadre come Cremonese, Pisa e Verona.

Ancora più indicativo è il rendimento nel girone di ritorno, dove i viola hanno tenuto un passo simile a squadre di livello come Roma e Lazio. Questo cambio di marcia evidenzia una trasformazione profonda: la Fiorentina non è più una squadra rassegnata, ma un gruppo competitivo che può guardare con maggiore fiducia al futuro. La salvezza non è ancora certa, ma il cambio di mentalità potrebbe essere l’elemento decisivo. Lo scrive la Nazione.