VN – Conference e la sfida contro l’Inter: le condizioni di Robin Gosens

Come sta Robin Gosens?

Robin Gosens ha lasciato i l campo all'81' di Cremonese-Fiorentina dopo un brutto scontro di gioco che ha visto il tedesco colpire il palo della porta difesa da De Gea .

Per l'ex Atalanta si è trattato di un trauma toracico posteriore, una forte botta che ha costretto il terzino alla sostituzione. Gosens verrà valutato nella giornata di oggi e di domani, in vista della sfida di giovedì contro il Rakow.