Robin Gosens ha lasciato il campo all'81' di Cremonese-Fiorentinadopo un brutto scontro di gioco che ha visto il tedesco colpire il palo della porta difesa da De Gea.
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VN – Conference e la sfida contro l’Inter: le condizioni di Robin Gosens
Come sta Robin Gosens?
Per l'ex Atalanta si è trattato di un trauma toracico posteriore, una forte botta che ha costretto il terzino alla sostituzione. Gosens verrà valutato nella giornata di oggi e di domani, in vista della sfida di giovedì contro il Rakow.
Probabilmente, il classe 94, salterà la sfida di Conference League. L'obiettivo dello staff di Paolo Vanoli è averlo a disposizione per la gara di domenica contro l'Inter di Chivu. Detto ciò, Gosens verrà valutato giorno dopo giorno.
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