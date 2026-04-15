Valverde: Fiorentina, ma non solo. Gazzetta: “Un altro club di A sulle sue tracce”

Quest'estate si prospetta un gran giro di panchine in Serie A. La Fiorentina è alla ricerca di un allenatore con il quale sostituire Paolo Vanoli (a meno di conferme). Tanti i nomi che Fabio Paratici sta monitorando, sia in Italia che all'estero.

E proprio al di fuori del campionato italiano, un osservato speciale è Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao. Su di lui però c'è anche la Roma che - dopo gli screzi tra Ranieri e Gasperini - non è più certa della conferma in panchina. Oltre a lui Ranieri osserva anche a Fabregas, Maresca, Italiano e De Rossi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.