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La Gazzetta dello Sport

Valverde: Fiorentina, ma non solo. Gazzetta: “Un altro club di A sulle sue tracce”

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Ernesto Valverde ha diverse pretendenti in Serie A
Redazione VN

Quest'estate si prospetta un gran giro di panchine in Serie A. La Fiorentina è alla ricerca di un allenatore con il quale sostituire Paolo Vanoli (a meno di conferme). Tanti i nomi  che Fabio Paratici sta monitorando, sia in Italia che all'estero.

E proprio al di fuori del campionato italiano, un osservato speciale è Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao. Su di lui però c'è anche la Roma che - dopo gli screzi tra Ranieri e Gasperini - non è più certa della conferma in panchina. Oltre a lui Ranieri osserva anche a Fabregas, Maresca, Italiano e De Rossi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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