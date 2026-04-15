Giovedì sera la Fiorentina tenterà l'impresa contro il Crystal Palace in Conference League. Come scrive La Nazione, la vittoria contro la Lazio ha riportato un briciolo di speranza dopo la mazzata tra capo e collo presa una settimana fa a Londra. Prevedibile che fosse complicato, ma un divario così netto non se lo aspettava nessuno. Il rammarico per non essersela giocata al meglio delle proprie possibilità c'è. In ogni caso un tentativo la Fiorentina lo farà, spinta dalla propria gente. La Curva Fiesole ha annunciato la messa in scena di una coreografia che lascerà il segno nella storia del tifo gigliato. Non sarà lasciato niente di intentato, con il Franchi che va pian piano riempendosi. Alla fine saranno oltre ventimila i tifosi presenti al Franchi. (...) Già da diversi giorni lo staff tecnico ha preso a lavorare sul match di ritorno col Crystal Palace. Video. Analisi. Duelli individuali. Il piano partita è già stato studiato nei minimi dettagli dai collaboratori di Vanoli. Oggi il tecnico farà la conta dei disponibili.