Nessuna illusione: la rimonta sul Crystal Palace dopo il 3-0 dell'andata è molto difficile. Sarà difficile ripetere la "remuntada" del Barcellona di 9 anni fa in Champions League contro il Paris Saint Germain (4-0 all'andata e 6-1 al ritorno).
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Fiorentina, nessuna illusione contro il Palace. Vanoli guardi al Lecce”
Tuttosport
TS: “Fiorentina, nessuna illusione contro il Palace. Vanoli guardi al Lecce”
Paolo Vanoli dovrà fare i conti con gli infortunati per la gara di ritorno contro il Crystal Palace
Soprattutto perché Paolo Vanoli dovrà fare a meno ancora di Kean sempre alle prese con il problema alla tibia che lo tormenta da mesi, come pure degli altri infortunati Parisi e Fortini ai box da tempo. Dodò non ci sarà per squalifica e Gosens va gestito per una tendinite.
Quindi Vanoli avrà le scelte obbligate con molti giocatori chiamati agli straordinari. Il tecnico vuol rischiare il meno possibile e avere il gruppo al completo (recuperando anche Brescianini) nello scontro diretto lunedì a Lecce che può mettere definitivamente al sicuro la salvezza. Lo scrive Tuttosport.
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