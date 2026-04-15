TS: “Fiorentina, nessuna illusione contro il Palace. Vanoli guardi al Lecce”

Nessuna illusione : la rimonta sul Crystal Palace dopo il 3-0 dell'andata è molto difficile. Sarà difficile ripetere la "remuntada" del Barcellona di 9 anni fa in Champions League contro il Paris Saint Germain (4-0 all'andata e 6-1 al ritorno).

Soprattutto perché Paolo Vanoli dovrà fare a meno ancora di Kean sempre alle prese con il problema alla tibia che lo tormenta da mesi, come pure degli altri infortunati Parisi e Fortini ai box da tempo. Dodò non ci sarà per squalifica e Gosens va gestito per una tendinite.