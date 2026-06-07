L'avventura di Albert Gudmundsson alla Fiorentina sta per volgere al termine. Su di lui, come vi abbiamo raccontato a parte, hanno messo gli occhi tre big della Serie A.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Gudmudsson offerto alla Juve, ma Spalletti frena”. Il motivo
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Tuttosport: “Gudmudsson offerto alla Juve, ma Spalletti frena”. Il motivo
L'avventura di Albert Gudmundsson alla Fiorentina sta per volgere al termine
Gudmundsson—
Una di queste è la Juventus. A tal proposito Tuttosport scrive che il club bianconero sta cercando di rinforzare la trequarti. L'obiettivo numero uno è Brahim Diaz del Real Madrid, ma l'alternativa è proprio l'islandese. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
La posizione della Juventus—
Nel frattempo, la Juve, per quanto fiduciosa sul fronte Brahim, ha iniziato a battere potenziali piste alternative. Tra queste, quella che porterebbe ad Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina. A proporlo ai bianconeri sono stati proprio gli agenti dell'islandese. Un piano B che, però, non sembrerebbe scaldare particolarmente Spalletti. Non in virtù delle frizioni tra i due - come dimenticare il diverbio dell’Allianz di poche settimane fa, quando Lucio si è risentito a fronte di alcuni comportamenti antisportivi di Gudmundsson - ma per questioni di status. Per quella frazione di campo sarebbe alla ricerca di un profilo di caratura superiore, con una nutrita esperienza a livello internazionale. Chiaro, però, che qualora dovesse sfumare sul nascere la trattativa per Brahim, ci sarà da scendere a compromessi con la linea operativa della dirigenza bianconera. L’islandese, in questo senso, non richiederebbe grossi esborsi al club, dal momento che la Fiorentina sembrerebbe disposta ad aprire all’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro.
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