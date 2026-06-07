Tuttosport: “Gudmudsson offerto alla Juve, ma Spalletti frena”. Il motivo

L'avventura di Albert Gudmundsson alla Fiorentina sta per volgere al termine. Su di lui, come vi abbiamo raccontato a parte , hanno messo gli occhi tre big della Serie A.

Gudmundsson

Una di queste è la Juventus. A tal proposito Tuttosport scrive che il club bianconero sta cercando di rinforzare la trequarti. L'obiettivo numero uno è Brahim Diaz del Real Madrid, ma l'alternativa è proprio l'islandese. Ecco quanto si legge sul quotidiano: