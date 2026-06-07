Repubblica: “Rebus Kean, potrebbe partire anche senza clausola”

Nell'incontro in programma negli Stati Uniti tra Joseph Commisso, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari (la partenza del ds e dg è fissata per lunedì 8 giugno), saranno delineate le linee guida della stagione 2026-27. Come scrive Repubblica Firenze, "il motto dell’estate sarà 'Tutti utili, nessuno indispensabile' e di fronte a offerte ritenute congrue tutti i calciatori potranno essere ceduti. Certo, Fagioli, Ndour e Mandragora sono quelli con più chance di restare ma non sono stati messi veti. Il grande rebus resta però Kean, che potrebbe partire anche senza la clausola da 62 milioni valevole dal 1 al 15 luglio per un’offerta minore".