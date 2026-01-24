Tuttosport: “Ranieri-Torino più di un’idea. L’affare si può fare”

Ranieri ha perso il posto da titolare, e l'agente del giocatore non esclude una cessione in questa sessione di mercato

E' sempre più scricchiolante la posizione in viola di Luca Ranieri . Il capitano viola - scrive Tuttosport - è uno dei giocatori maggiormente seguiti dal Torino, che cerca un difensore di piede sinistro per rinforzare il reparto arretrato. Petrachi ha chiesto informazioni alla Fiorentina dopo le recenti esclusioni del numero 6 dall'undici titolare.

L'agente del capitano, Mario Giuffredi, non ha negato la possibile partenza del suo assistito, visto che nelle ultime tre partite Vanoli gli ha preferito la coppia Comuzzo-Pongracic e precedentemente era stato impiegato da terzino sinistro. Con il rientro a pieno regime di Gosens questa possibilità si è ulteriormente assottigliata. L'affare - scrive il quotidiano - non è impossibile da imbastire.