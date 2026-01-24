CorFio: “Senza Kean e con Piccoli sarà tutto più difficile. Occhio alle trappole”

La Viola deve spingere sull’acceleratore senza cadere nell’illusione di essere già fuori dalla crisi, mantenendo la ferocia e l’attenzione viste a Bologna. Vanoli, artefice della svolta tattica con il passaggio alla difesa a quattro e della crescita mentale del gruppo, sa che questa è una gara-trappola, la prima casalinga senza Commisso. Il Cagliari di Pisacane, solido e guidato dall’esperienza di Mina, aveva già colpito la Fiorentina all’andata, incrinandone subito le certezze.

A rendere il compito più complicato ci sono le assenze di Parisi e Kean, con Piccoli riferimento offensivo e sarà tutto più difficile. Servirà quindi una prova di carattere, trascinata dai giocatori più in forma e affidabili: l’energia di Dodò, l’esperienza di Gosens, la qualità di Fagioli e il sacrificio di Gudmundsson. Una vittoria, combinata a un passo falso del Lecce, potrebbe far uscire per la prima volta i viola dalla zona retrocessione. Ma è presto per fidarsi: la squadra ha ritrovato unità e spirito, ora deve dimostrare di saper continuare a lottare senza fermarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.