CorSport: “Quel segno sul futuro della Fiorentina e sulla famiglia Commisso”

Fiorentina-Cagliari non sarà una partita come le altre: è la prima a Firenze senza Rocco Commisso, con la moglie Catherine e i figli in arrivo in Italia, e riapre inevitabilmente il dolore per una perdita ancora recente. Tornare allo stadio, lì dove tutto è iniziato, significa affrontare malinconia e commozione, ma anche trovare la forza di ripartire nel nome di chi, pur non essendoci più, resterà per sempre nel cuore del mondo viola.

La figura di Commisso emerge nel ricordo di imprenditore illuminato e grande appassionato di calcio, legato a Firenze da un rapporto intenso e autentico. Non a caso la famiglia ha voluto che la squadra giocasse regolarmente a Bologna la scorsa domenica, interpretando lo spirito del presidente. Lunedì, nel Duomo di Firenze, sarà celebrata una messa in suffragio, trasmessa anche in streaming, per permettere a tutta la comunità viola di partecipare al ricordo.

Sul piano societario, la nomina di Giuseppe Commisso a vicepresidente e amministratore delegato ad interim di Mediacom rafforza l'idea di continuità della famiglia anche alla guida della Fiorentina. In campo, però, l'attenzione deve restare sulla salvezza: Vanoli insiste su consapevolezza e sacrificio, perché nulla è ancora conquistato. I recenti risultati hanno riportato la squadra a galla, ma il cammino resta lungo e richiede lo stesso impegno, determinazione e spirito di gruppo che Rocco Commisso ha sempre indicato come esempio da seguire.