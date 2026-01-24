Nazione: “Vanoli fiuta la trappola Cagliari. Fiorentina, sei avvertita”

Nazione su Fiorentina-Cagliari

24 gennaio 2026

Fiorentina-Cagliari è soprattutto una partita di emozioni, più che di schemi o perfezione tecnica. Quelle gare che restano nella memoria non perché impeccabili, ma perché capaci di sfiorare l’incredibile e di travolgere campo e spalti. Non è una finale né una sfida di cartello, ma una gara salvezza che racchiude un carico emotivo fuori dal comune, la prima a Firenze senza Rocco Commisso presidente, capace di coinvolgere anche chi solitamente resta distante dal sentimento del calcio.

Per onorare la memoria di Commisso, la società ha preparato un’iniziativa speciale, mantenuta nel massimo riserbo, mentre la squadra punta a ripetere la prestazione offerta contro il Bologna. L’attesa è carica di tensione e partecipazione, anche per la possibile presenza in città di Catherine Commisso, che potrebbe idealmente abbracciare una comunità ancora scossa. Intanto, sul piano societario, Mediacom ha annunciato la nomina di Giuseppe B. Commisso come vicepresidente e amministratore delegato ad interim, scelta nel segno della continuità.

Sul campo, Vanoli ritrova la panchina dopo la squalifica e può contare sui nuovi innesti Fabbian e Harrison, ma deve fare a meno di Kean. L’obiettivo è dare seguito ai progressi recenti, sia nel gioco sia nei risultati. La sfida con il Cagliari vale doppio: è uno scontro diretto per la salvezza e nasconde insidie evidenti, come dimostra il recente successo dei rossoblù contro la Juventus. La Fiorentina è avvisata, e l’allenatore sa che servirà massima attenzione. Lo scrive la Nazione.