Gazzetta: “Oggi l’omaggio a Rocco Commisso. Harrison al posto di Parisi”

La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Cagliari

Redazione VN 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 08:42)

Il percorso verso la salvezza della Fiorentina è iniziato il 21 dicembre con il netto 5-1 sull’Udinese, che ha segnato una svolta evidente. Da allora la squadra di Paolo Vanoli ha raccolto 11 punti in 6 gare, restando imbattuta nel 2026 nonostante un calendario complesso. La sfida odierna contro il Cagliari rappresenta un passaggio chiave per dare continuità ai risultati e centrare il secondo successo consecutivo, evento mai riuscito finora in campionato.

I viola arrivano all’appuntamento senza Kean, ancora alle prese con un problema alla caviglia, ma con Piccoli in ripresa e i nuovi acquisti pronti a entrare nelle rotazioni. Tra questi, Harrison e Fabbian, presentati al Viola Park, potrebbero esordire già oggi: l’inglese è candidato a una maglia da titolare sulla fascia, vista l’assenza di Parisi, mentre gli altri innesti sembrano destinati inizialmente a partire dalla panchina. Harrison ha sottolineato l’importanza dell’intensità e dell’attenzione ai dettagli, elementi che ritrova a Firenze dopo l’esperienza con Bielsa.

Il rilancio della Fiorentina passa soprattutto dal lavoro di Vanoli, che ha cambiato modulo, alzato i ritmi e valorizzato diversi giocatori chiave come Fagioli, Gudmundsson e Dodò. Le corsie esterne restano centrali nel progetto tattico, anche in funzione di Piccoli, attaccante più portato a sfruttare i cross rispetto a Kean. Con più soluzioni sugli esterni e in mezzo al campo, la Viola guarda avanti con maggiore fiducia, in una giornata che sarà anche segnata dal ricordo e dall’omaggio a Rocco Commisso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.