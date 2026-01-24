CorFio rivela: “Catherine Commisso attesa a Firenze, ma non al Franchi”

Oggi Catherine Commisso è attesa a Firenze, ma secondo il Corriere Fiorentino non ci sarà allo stadio Franchi. Situazione in continuo aggiornamento:
È il momento di spingere sull’acceleratore, sfruttando l’onda, senza cadere nella presunzione di essere fuori dalla crisi. Giocare con quell’attenzione e ferocia che hanno permesso alla Viola di rompere l’incantesimo in trasferta nel derby contro il Bologna. L’entusiasmo è benzina, ma può giocare brutti scherzi. Vanoli, a cui va riconosciuto il merito di aver trovato la chiave di svolta con la difesa a quattro e di essere entrato nella testa dei suoi giocatori, avrà invitato la squadra a un’attenta riflessione su questa partita infida, la prima di tre consecutive di sabato (esclusa la Coppa Italia). Anche la prima casalinga senza Rocco Commisso. La signora Catherine, in arrivo a Firenze, non è attesa allo stadio, ma potrebbe sempre cambiare idea. In ogni caso la Fiorentina dovrà giocare per quel padre a cui ha avvelenato gli ultimi mesi di vita con una serie di prestazioni indecenti. Il Cagliari del giovane e bravo Pisacane, guidato dall’ex Mina in difesa, è stato il primo a minare le certezze viola all’esordio in campionato, raggiungendoli all’ultimo respiro grazie a Luperto.
