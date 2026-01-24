Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione avverte: “Roma, pronto un nuovo assalto per Fortini. Paratici inamovibile”

La Nazione

Nazione avverte: “Roma, pronto un nuovo assalto per Fortini. Paratici inamovibile”

Nazione avverte: “Roma, pronto un nuovo assalto per Fortini. Paratici inamovibile” - immagine 1
La Nazione su Fortini
Redazione VN

La Nazione fa il punto sulle cessioni, in particolare quella di Niccolò Fortini. Prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per l'assalto della Roma:

In uscita antenne dritte sempre su Fortini. Possibile che sia la settimana di un nuovo assalto della Roma. Servono tra i 15 e i 20 milioni per portarlo via da Firenze. E poi gli esuberi. Sabiri cerca squadra (ci pensa anche il Genoa), per Kouame pare essersi interessato il Verona, oltre a Samp, Osasuna, Girona e Valencia. E poi Nzola: la Fiorentina cerca una soluzione per spostarlo dal Pisa.

Leggi anche
Nazione: “Paratici ha chiesto questa cifra per Ranieri. Occhio a un nome in entrata”
CorSport: “Dalla Turchia spingono, ma Fabio Paratici ha blindato un big viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA