Nazione avverte: “Roma, pronto un nuovo assalto per Fortini. Paratici inamovibile”

La Nazione fa il punto sulle cessioni, in particolare quella di Niccolò Fortini. Prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per l'assalto della Roma:
In uscita antenne dritte sempre su Fortini. Possibile che sia la settimana di un nuovo assalto della Roma. Servono tra i 15 e i 20 milioni per portarlo via da Firenze. E poi gli esuberi. Sabiri cerca squadra (ci pensa anche il Genoa), per Kouame pare essersi interessato il Verona, oltre a Samp, Osasuna, Girona e Valencia. E poi Nzola: la Fiorentina cerca una soluzione per spostarlo dal Pisa.
