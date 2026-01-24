Nazione: “Paratici ha chiesto questa cifra per Ranieri. Occhio a un nome in entrata”

Viola News
La Nazione su Ranieri ma non solo
Luca Ranieri, ma non solo. La Fiorentina deve limare i dettagli della situazione che riguarda l'ex capitano e secondo la Nazione, in entrata, sarebbe caldo il nome di Daniel Maldini:

Un eventuale nuovo innesto dipenderà dal futuro di Ranieri: dovesse andar via (Lazio e Torino ci stanno pensando) arriverebbe un sostituto. La Fiorentina non ha intenzione di venderlo, ma davanti a 7-8 milioni ci penserebbe. Anche perché all'ex capitano pesa l'aver perso fascia e maglia da titolare. In entrata una porticina va lasciata aperta per Daniel Maldini. Profilo che interessa al giusto prezzo. Da valutare nei prossimi giorni.

