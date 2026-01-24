Bielsa, Jovetic e forze fresche: Fabbian-Harrison, un duo per Vanoli

Fiorentina, ecco i nuovi

24 gennaio 2026

La Fiorentina riparte anche da Jack Harrison e Giovanni Fabbian, terzo e quarto innesto di un mercato invernale ancora aperto. Due profili diversi ma complementari: l’inglese cresciuto calcisticamente sotto Marcelo Bielsa e il centrocampista veneto che da bambino restava affascinato dalle giocate di Jovetic in viola. Entrambi sono già pronti a scendere in campo con l’obiettivo comune di aiutare la squadra a risalire una classifica complicata.

Fabbian, reduce dal gol segnato domenica proprio contro i suoi nuovi compagni, ha sottolineato la qualità mostrata dalla Fiorentina nonostante il momento difficile. Si definisce un centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli e di inserirsi in area, e rappresenta un tassello importante in un assetto che punta sempre di più sugli esterni. In questo contesto si inserisce anche Harrison, chiamato a garantire ampiezza, profondità e rifornimenti per l’attacco.

L’esterno inglese porta in dote intensità, lavoro su entrambe le fasi e l’ambizione di rilanciarsi in Serie A dopo la retrocessione con il Leeds. Consapevole delle differenze tra calcio inglese e italiano, vede nel campionato italiano un’opportunità anche in chiave Nazionale. L’eredità di Bielsa resta fondamentale nella sua formazione, ma Harrison guarda avanti, deciso a lasciare il segno a Firenze e a onorare la memoria del presidente in una gara che sente già speciale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.