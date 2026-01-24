Fiorentina, ecco Harrison: tanta energia per Paolo Vanoli

Jack Harrison lega inevitabilmente il suo nome a Marcelo Bielsa, l’allenatore con cui ha espresso il miglior calcio della sua carriera al Leeds. In conferenza al Viola Park, l’esterno inglese riconosce la centralità di quell’esperienza e fissa l’obiettivo di tornare a quei livelli, dopo anni difficili tra retrocessione, cambi di squadra e allenatore. La Fiorentina ha scommesso su di lui con un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, rendendo questo semestre una prova decisiva soprattutto per lo stesso Harrison, chiamato a ritrovare continuità e feeling con il gol.