Jack Harrison lega inevitabilmente il suo nome a Marcelo Bielsa, l’allenatore con cui ha espresso il miglior calcio della sua carriera al Leeds. In conferenza al Viola Park, l’esterno inglese riconosce la centralità di quell’esperienza e fissa l’obiettivo di tornare a quei livelli, dopo anni difficili tra retrocessione, cambi di squadra e allenatore. La Fiorentina ha scommesso su di lui con un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, rendendo questo semestre una prova decisiva soprattutto per lo stesso Harrison, chiamato a ritrovare continuità e feeling con il gol.
Corriere dello Sport
Fiorentina, ecco Harrison: tanta energia per Paolo Vanoli
La scelta dell’Italia nasce anche dall’impatto positivo di altri ex Premier in Serie A, come McTominay e Lookman. Harrison è consapevole dell’alto livello tecnico e tattico del campionato e vede nella Fiorentina una grande opportunità, arrivata nel momento giusto della carriera. Convinto dalla qualità del gruppo, l’inglese punta a contribuire al rilancio del club e a riportarlo agli standard che ritiene adeguati alla sua storia.
Dal punto di vista tecnico, Harrison si definisce un esterno di grande intensità, eredità diretta del periodo con Bielsa: energia costante, lavoro anche in fase difensiva e massima disponibilità per la squadra. Potrebbe debuttare contro il Cagliari in una gara dal forte valore emotivo, che vorrebbe dedicare alla memoria di Rocco Commisso. Nelle prime impressioni su Paolo Vanoli, infine, ritrova ancora una volta il filo conduttore dell’intensità, della passione e dell’attenzione maniacale ai dettagli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA