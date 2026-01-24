CorSport rivela: “Ranieri ha chiesto la cessione. La posizione della Fiorentina”

Viola News
Le ultime sulla cessione di Luca Ranieri
Il Corriere dello Sport analizza la situazione che riguarda Luca Ranieri. Il centrale della Fiorentina, ex capitano, avrebbe chiesto la cessione. Paratici e Goretti vorrebbero tenerlo, ma è stata fatta la cifra per farlo partire:

Nel frattempo Luca Ranieri ha chiesto la cessione alla società. Che preferirebbe trattenerlo dopo aver fatto a meno di Pablo Marí e Mattia Viti. Se poi i viola trovassero il modo di inserire non uno ma due difensori, potrebbero pensarci. Ovviamente dovrebbero esserci i presupposti economici: il club vuole almeno 8 milioni di euro.

