Tra sogni, obiettivi e continuità: Fabbian vuole prendersi Firenze

Fabbian verso il debutto

Redazione VN 24 gennaio - 07:24

Giovanni Fabbian passa in pochi giorni dal preparare la sfida contro la Fiorentina al possibile debutto in maglia viola. Dal Viola Park, il centrocampista classe 2003 racconta una scelta che può sembrare controintuitiva rispetto a classifica e momento delle due squadre, ma motivata dal progetto e dalla storia del club: il suo obiettivo è mettersi subito a disposizione dell’allenatore e contribuire a riportare la Fiorentina ai livelli che ritiene consoni.

Il trasferimento da Bologna a Firenze nasce da più fattori: il dialogo tra i club ancora aperto mentre scendeva in campo contro la Viola, la professionalità dimostrata fino all’ultimo in rossoblù e la volontà di trovare maggiore continuità. Pur avendo collezionato 21 presenze e 951 minuti, Fabbian ha giocato raramente due partite consecutive da titolare, e accetta la concorrenza senza pretese di posto fisso. Il saluto con Vincenzo Italiano è stato positivo e riconoscente, dopo un percorso ricco di momenti importanti insieme.

Dal punto di vista tecnico, Fabbian si definisce un jolly di centrocampo, capace di adattarsi tra mezzala e trequartista, con una spiccata propensione agli inserimenti in area. Consapevole dei margini di crescita, tiene il focus sulla Fiorentina, rimandando il sogno della Nazionale. A margine, il ds Roberto Goretti ha presentato sia lui sia Harrison come innesti uniti da entusiasmo e voglia di incidere, ricordando anche la figura di Rocco Commisso e i valori lasciati in eredità al club. Lo scrive il Corriere dello Sport.