CorSport: “Dalla Turchia spingono, ma Fabio Paratici ha blindato un big viola”

Nella giornata di ieri, hanno preso forza delle voci di mercato intorno a Dodò.Il Corriere dello Sport ha voluto fare il punto della situazione sul futuro del brasiliano:
Pronto anche il rinnovo per il brasiliano
Nel frattempo dalla Turchia rilanciano la notizia di un interesse da parte del Galatasaray per Dodo, ma Fabio Paratici l'ha blindato, manifestandogli la sua stima. Nelle prossime settimane si riparlerà del rinnovo del brasiliano, il cui contratto scadrà nel 2027. C'è ancora in ballo una proposta per il prolungamento fino al 2029 con opzione per il 2030.
