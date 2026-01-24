Nazione: “Pessimismo su Kean. In mezzo pronto Brescianini, occhio a Solomon”

La decisione di Paolo Vanoli di non comunicare in anticipo la lista dei convocati ha aumentato l’attesa soprattutto intorno alle condizioni di Moise Kean. In realtà, le possibilità di vederlo almeno in panchina contro il Cagliari sono ridotte: anche nell’allenamento di rifinitura l’attaccante ha lavorato a parte, completando una settimana di sedute differenziate dopo il forfait di Bologna. L’obiettivo dello staff medico sembra essere il rientro per la trasferta di Napoli, mentre oggi al centro dell’attacco toccherà ancora a Roberto Piccoli.

Piccoli arriva dalla rete decisiva segnata al Dall’Ara e avrà motivazioni extra affrontando il Cagliari da ex, club che in estate lo ha ceduto per una cifra importante. In attesa del ritorno di Kean, l’ex Atalanta è chiamato a confermarsi. Restano però alcuni dubbi di formazione: a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Mandragora e Brescianini, con quest’ultimo leggermente favorito, mentre sulla fascia destra offensiva, complici l’assenza di Parisi e le condizioni non ottimali dei nuovi, le opzioni sono diverse.