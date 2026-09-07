Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina. La società ha ufficializzato l’esonero nella tarda serata di domenica, dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate contro Roma, Frosinone e Torino. Il bilancio di zero punti, nove gol subiti e uno soltanto realizzato, insieme alla dura contestazione della Curva Fiesole, ha spinto il club a intervenire immediatamente.

Fino a poche ore prima sembrava prevalere la volontà di concedere fiducia a Grosso almeno fino alla sosta per le nazionali. Il vertice societario ha però cambiato lo scenario, valutando negativamente le prestazioni di una squadra priva di idee e carattere nonostante una campagna acquisti da 130 milioni di euro, con tredici arrivi e diciannove cessioni. Si chiude così anzitempo il rapporto con il tecnico scelto in estate da Fabio Paratici e legato alla Fiorentina da un contratto biennale con opzione.

Al posto di Grosso arriverà Paolo Vanoli, scelto dalla società per tornare alla guida della Fiorentina. L’allenatore avrà il compito di risollevare rapidamente una squadra precipitata nuovamente in fondo alla classifica. Oggi i giocatori riprenderanno gli allenamenti al Viola Park in vista della delicatissima trasferta di venerdì contro il Venezia, primo banco di prova del nuovo corso. Lo scrive Tuttosport.