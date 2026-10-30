Fiorentina-Atalanta era un esame per due squadre in crisi e in difficoltà, con tante pressioni prima del fischio d'inizio e alla fine un punto a testa che lenisce solo in parte i problemi. I viola - scrive Tuttosport - tornano sì a fare punti ma la vittoria al Franchi rimane ancora lontana e manca da 13 aprile. Poca consolazione anche l'aggancio a Udinese e Parma a quota 5 in classifica.

Contro l'emergenza

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le due formazioni erano in emergenza, prima di tutto i bergamaschi con ben otto assenti. Ranieri e Pongracic le defezioni di Vanoli che ha praticamente recuperato la stessa formazione vista con l'Inter ad eccezione di Joao Mario. E dire che i viola erano anche partiti con il piede giusto, ma poi sono apparsi nervosi e spenti contro un'Atalanta dimostratasi più esperta. E alla fine probabilmente nessuno può dirsi contento.