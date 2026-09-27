La Fiorentina affronta stamani alle 11 il Signa 1914 al Viola Park, in un’amichevole legata alle celebrazioni del centenario. Il Signa fu la prima avversaria dei viola: il 20 settembre 1926 vinse 2-1 al Velodromo Libertas. La gara, aperta al pubblico nell’impianto Curva Fiesole, ha già fatto registrare circa mille biglietti venduti e offrirà a Paolo Vanoli l’occasione di valutare i giocatori rimasti a Firenze.

Il tecnico deve fare a meno di otto nazionali — Fagioli, Ndour, Dragusin, Pongracic, Oulai, Beto, Njie e Mastantuono — ma sta sfruttando la sosta con doppie sedute di lavoro fisico e tattico. Dopo due giorni di riposo, domani e martedì, la preparazione riprenderà in vista di un ciclo difficile contro Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Vanoli seguirà la partita con il Signa e parteciperà a Corri la Vita con un videomessaggio.

Una delle priorità è migliorare la difesa: la Fiorentina ha subito 12 gol in cinque gare di campionato, una media di 2,4 a partita. Il test sarà utile anche per verificare la condizione di Atta e Gonçalves, finora frenati da problemi fisici. Parisi, ancora lontano dal rientro dopo la rottura del crociato, ha intanto ricominciato a lavorare con il pallone: il suo recupero potrà offrire in futuro un’alternativa sulla fascia sinistra. Lo scrive TuttoSport.