TS: “Juventus, porte girevoli. Occhi su De Gea, in rotta con la Fiorentina”

In casa Juventus si è aperta la ricerca ai due portieri per la prossima stagione. Il punto di vista della società è chiaro: quello dell’estremo difensore viene ritenuto un tema chiave per la competitività della squadra. Per Damien Comolli servirà un vero e proprio colpo, magari anche in prospettiva. Con caratteristiche molto ben definite: la Juve valuta un numero uno che nel tempo possa diventare un top mondiale.

Il sogno è Guillaume Restes, considerato un giovane di valore assoluto, un talento generazionale. Ma ci sono anche altre strade percorribili, anche meno onerose sul piano del budget da destinare. In lizza ci sono David De Gea e Guglielmo Vicario, oltre al “Dibu” Martinez. Ritenuti affidabili e abbordabili: lo spagnolo è in rotta con la Fiorentina e negli ultimi due anni ha dimostrato di saper ancora fare la differenza. Lo scrive Tuttosport.