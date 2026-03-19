Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica nella quale ha parlato anche dello Stadio Artemio Franchi:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nardella: “150mln al Franchi? Scelta per evitare il degrado. Guardate il Flaminio”
La Repubblica
Nardella: “150mln al Franchi? Scelta per evitare il degrado. Guardate il Flaminio”
L'intervista di Dario Nardella sulle pagine de La Repubblica
Dobbiamo fare un’analisi onesta sulle cause dei problemi a partire dal vero morbo della città che è la cultura parassitaria della rendita. Tutto il contrario degli investimenti che portano ricchezza e lavoro. Su questo manca un dibattito.
Coi 150 milioni pubblici per il Franchi non potevate fare case?—
Erano fondi per il patrimonio culturale. E comunque difendo la scelta: l’alternativa era un bubbone di degrado nel cuore di Campo di Marte, com’è il Flaminio di Roma.
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