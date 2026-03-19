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La Repubblica

Nardella: “150mln al Franchi? Scelta per evitare il degrado. Guardate il Flaminio”

Dario Nardella
L'intervista di Dario Nardella sulle pagine de La Repubblica
Redazione VN

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica nella quale ha parlato anche dello Stadio Artemio Franchi:

Dobbiamo fare un’analisi onesta sulle cause dei problemi a partire dal vero morbo della città che è la cultura parassitaria della rendita. Tutto il contrario degli investimenti che portano ricchezza e lavoro. Su questo manca un dibattito.

Coi 150 milioni pubblici per il Franchi non potevate fare case?

—  

Erano fondi per il patrimonio culturale. E comunque difendo la scelta: l’alternativa era un bubbone di degrado nel cuore di Campo di Marte, com’è il Flaminio di Roma.

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